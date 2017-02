A fines de los 90s, Uruguay fue testigo de una "explosión de Cómics".En las pocas librerías que vendían cómics, e incluso en los quioscos, empezaron a aparecer, y en algunos casos, reaparecer, un gran numero de publicaciones autóctonas.Estas cubrían todos los temas posibles. Había de superheroes ("El Ángel Negro"), policiales ("Montevideo Ciudad gris"), humorísticos ("Guacho") ...Algunas eran casi artesanales. Uno o dos artistas hacían el guión y el dibujo, fotocopiaban, recortaban, engrapaban, y en casos, hasta coloreaban a mano cada ejemplar.Otras eran muy profesionales, impresas en papel de calidad, con publicidad, y se llego a ver la colaboración de artistas reconocidos, tal como Eduardo Barreto.En esa época, yo trabajaba en la librería "Palace", y estaba mas o menos a cargo de la sección de cómics y similares. Esto me dio la oportunidad de hablar con muchos de que ponían todo su esfuerzo para publicar algo, e incluso muchos que querían hacerlo, pero no tenían los medios ni la oportunidad.Fue así que me dí cuenta que, en general, había dos situaciones.Si se publicaba en una imprenta, se lograba un producto de alta calidad, pero, como había un mínimo de ejemplares a imprimir bastante alto, era muy difícil venderlos todos, y lograr recuperar el costo de la impresión.Por otro lado, las publicaciones caseras podían publicar la cantidad justa de ejemplares que fueran a vender, e incluso publicar algunos mas a medida que se vendían. Pero la calidad de impresión dejaba que desear, y el color, solo se podía hacer a mano.Fue entonces que tuve una idea. Una manera de publicar una revista a todo color, con el numero que paginas que quisiera, y a un costo prácticamente nulo.El formato electrónico. Podía hacer un sitio web, y en lugar de publicarlo, guardarlo en un diskette. Así se podrian publicar las ilustraciones a todo color, e incluso recuperar los ejemplares no vendidos, y grabar el nuevo numero en el.Así nacía "This Kette", con el objetivo de poner al alcance de todos los artistas un medio por el cual pudieran hacer llegar su trabajo al publico. (Tengan en cuenta que en esa época, internet no era lo que es hoy)Aquí les presento el sitio web que cree entonces, y los 5 números que vieron la luz, con el mismo formato en que se publicaron en 1998, 1999 y 2000. Espero que los encuentren interesantes, y los consideren como una breve parte de la historia de la historieta en Uruguay.